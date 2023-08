La Chaux-de-Fonds : « Lorsque la tempête frappe, les oiseaux se cachent »

Avec le changement climatique, ces événements extrêmes sont appelés à se multiplier, combinés avec la hausse des températures. Chloé Pang explique : « C’est pour le moment assez difficile de dire quel sera l’impact sur les oiseaux, les effets de ces événements sur l’avifaune sont peu étudiés. À court terme, les oiseaux peuvent se déplacer. A long terme, on sait que ces événements vont modifier le paysage, donc les habitats. Et les espèces plus rares et très spécialisées, avec une nourriture très spécifique, et très exigeantes en termes d’habitat, vont moins bien s’accommoder des changements de conditions environnementales. »