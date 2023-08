Attention aux cheminées endommagées à La Chaux-de-Fonds

Le mercure va drastiquement baisser en fin de semaine dans les Montagnes neuchâteloises. MétéoNews prévoit 8 degrés à l’aube dimanche et 5 lundi… Cette chute des températures pourrait inciter certains Chaux-de-Fonniers à se chauffer. Attention si votre cheminée a été endommagée par la tempête de la semaine passée. L’ECAP, l’Établissement cantonal d'Assurance et de Prévention, met en garde les propriétaires et les gérances. Cédric Richard, expert en sinistre à l’ECAP explique que « les cheminées qui ont été abattues par la tempête et démontées par les pompiers, donc fortement endommagées, pouvaient ne plus assurer leur fonction. » Dans certains cas, la cheminée a été démolie et le conduit d’évacuation des fumées a été recouvert d’une bâche. Les cheminées à bois, poêles à bois ou chaudières qui seraient allumés pourraient alors causer des incendies ou des intoxications. Cédric Richard précise qu’une quinzaine, voire une vingtaine d’installations seulement sont concernées.