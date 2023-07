Yverdon reprend des spectacles de La Plage des Six Pompes

Yverdon-les-Bains accueille plusieurs spectacles de La Plage des Six Pompes, annulés à La Chaux-de-Fonds après la tempête. Ils sont programmés dès ce week-end dans le cadre de deux manifestations yverdonnoises, La Dérivée et les RDV des terrasses.

Les compagnies belges, françaises, canadiennes et suisses seront payées et accueillies par la Ville d'Yverdon, indique celle-ci vendredi dans un communiqué. A la fin de chaque représentation, l'argent récolté au chapeau ira à La Plage des Six Pompes.

Les RDV des terrasses animent durant les jeudis de juillet et d'août les terrasses yverdonnoises. Il était déjà prévu d'y montrer des spectacles du « Six Pompes Summer Tour ». Le partenariat existant a été étendu « pour permettre aux spectacles annulés de trouver un deuxième lieu de vie dans la cité thermale », poursuit le communiqué.

La Dérivée anime, elle, les rives du lac durant l'été. Des spectacles des Six Pompes seront présentés dès ce week-end.

Par cette démarche, la Ville d'Yverdon souhaite « démontrer son soutien et sa solidarité, en tant que ville inscrite dans l'arc jurassien, au festival de la cité horlogère », ajoute-t-elle. /ATS