Ils rêvent de replanter les arbres de La Chaux-de-Fonds

Pour l’instant aucun bilan n’est annoncé alors que les Parcs et promenades continuent de sécuriser ces zones. Selon les images de drones, nous estimons que plus de 60% des arbres du parc des Crêtets ont été déracinés ou ont subi des dommages très importants. Le reste de la ville est aussi durement touché avec de nombreux feuillus qui se sont abattus dans les rues et chez les particuliers.