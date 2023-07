Arnaques aux faux entrepreneurs

Attention aux arnaques à La Chaux-de-Fonds. La Police neuchâteloise réitère vendredi son avis à la prudence sur sa page Facebook et sur le site internet de l’État. La tempête de lundi a détruit de nombreux toits et les couvreurs ne savent plus où donner de la tête. Les arnaqueurs en profitent pour proposer leurs services. Des services qui sont chers, qui ne sont pas menés à bien et qui ne sont pas réalisés dans les règles de l’art. Daniel Favre, responsable de la prévention de la criminalité à la Police neuchâteloise, indique que le phénomène s’amplifie depuis le début de la semaine. « On a plusieurs cas qui nous ont été remontés par rapport à des personnes qui tentent de faire des travaux et qui ne sont pas mandatées. » Il insiste sur le fait que « malgré l’urgence, il ne faut pas agir dans la précipitation ». À défaut d’un devis, il recommande de demander l’évaluation des coûts des travaux et de vérifier que « les personnes possèdent une autorisation de travail, un document nécessaire pour faire du démarchage. » Il est aussi recommandé de vérifier que ces personnes existent au registre du commerce. « Le plus simple est de s’adresser vous-même à une entreprise de votre choix pour faire des travaux ». Les escrocs demandent souvent à être payés tout de suite et en cash. Et « les prix sont souvent démesurés. » Daniel Favre précise que si vous n’avez pas de facture et que l’entreprise n’est pas inscrite au registre du commerce « l’ECAP ne payera pas ». /sma