Les musées chaux-de-fonniers ne rouvriront pas avant le 8 août

Les musées de la Ville de La Chaux-de-Fonds resteront fermés au moins jusqu'au mardi 8 août. La mesure, consécutive à la tempête de lundi, concerne le Musée des beaux-arts, le Musée international d'horlogerie, le Musée d'histoire et le Musée d'histoire naturelle (Muzoo).

La décision des autorités communales est motivée par des questions de sécurité et par la nécessité de faciliter les opérations de déblaiement, ont-elles fait savoir jeudi. Les raisons sont les mêmes que celles qui ont présidé à l'annulation, annoncée mercredi, du festival des arts de la rue de la Plage des Six Pompes et des festivités du 1er Août. /ATS