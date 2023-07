Une priorité à La Chaux-de-Fonds : la sécurisation

« En 30 ans, je n’avais encore jamais vu ça ». Les mots de Pascal Eschmann, le responsable du secteur assurance de l’Établissement cantonal d’assurance et de prévention au lendemain de la tempête qui a frappé La Chaux-de-Fonds. Les fortes rafales de vent ont détruit bâtiments et infrastructures, fait un mort et plusieurs dizaines de blessés.

La priorité aujourd’hui, c’est la sécurisation des immeubles touchés. Pour les propriétaires concernés, une fois le sinistre annoncé en ligne sur le site de l’ECAP, ils peuvent de leur propre initiative prendre les mesures nécessaires pour éviter d’autres dégradations, sans se mettre en danger. Dans un communiqué diffusé mardi matin, l’ECAP précise qu’il ne faut « pas intervenir sur des panneaux photovoltaïques qui restent sous tension, même débranchés ».

Cette phase de sécurisation est rendue complexe par l’absence de nombreux artisans en raison des vacances. L’Établissement cantonal d’assurance et de prévention a pris langue avec ses collèges des cantons voisins et tient à disposition une liste.