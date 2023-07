La Plage des Six Pompes amputée de deux jours

Deux jours de moins pour La Plage des Six Pompes. À la suite de la tempête qui a frappé les Montagnes neuchâteloises lundi, les autorités communales de La Chaux-de-Fonds ainsi que les organisateurs du Festival international des arts de la rue, se voient contraints d’annuler le premier week-end du festival (29 et 30 juillet). Le communiqué a été diffusé mardi en fin de journée. Les rues de la Métropole horlogère ne permettent pas d’accueillir des personnes en grand nombre. La Plage des Six Pompes estime ne pas « pouvoir assurer des conditions de sécurité suffisantes ». Des discussions sont en cours, en collaboration avec les autorités communales, afin de mettre sur pied une 30e édition « repensée en prenant en compte les lieux qui auront pu être sécurisés ». La manifestation chaux-de-fonnière était initialement prévue du 29 juillet au 5 août. /comm-mma