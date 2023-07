Chômage partiel possible pour les entreprises

Les entreprises touchées par la tempête de lundi à La Chaux-de-Fonds et qui n'ont pas d'assurance privée pourront déposer une demande de réduction de l'horaire de travail (RHT), a annoncé mardi le Conseil d'Etat neuchâtelois. L'indemnité ne pourra en aucun cas être perçue si des employés sont licenciés.

Les entreprises dont l’activité est entravée sont invitées à contacter en premier lieu leur assurance privée, écrit le gouvernement neuchâtelois dans un communiqué. La perte de travail causée par un dommage, dans ce cas précis par la tempête, n’est pas prise en considération par le fonds de l’assurance chômage.

Elle est couverte en premier lieu par les assurances privées. Pour les employeurs qui n'en possèdent pas, des indemnités RHT peuvent être octroyées, après un certain délai, correspondant en principe aux délais de résiliation des contrats de travail. L'indemnité ne peut donc être perçue qu’après le délai qui aurait été applicable en cas de résiliation des contrats de travail, et pour autant que toutes les conditions du droit fédéral soient remplies.

Le Conseil d'Etat exprime en outre à nouveau « toutes ses pensées aux personnes et aux familles directement affectées et sinistrées par la tempête ».

Les services cantonaux de la police, de la voirie, de la sécurité civile et militaire, sanitaire et forestier notamment ont été engagés sans délai pour soutenir les opérations de sécurisation et d’assainissement dans les Montagnes neuchâteloises. /ats