Transports publics fortement perturbés dans les Montagnes neuchâteloises

Le trafic TransN est fortement impacté par la tempête qui a balayé les Montagnes neuchâteloises lundi en fin de matinée. Toutes les lignes de bus en ville de La Chaux-de-Fonds sont interrompues jusqu’à nouvel avis, à l’exception de la ligne 303 qui est desservie sur le tronçon Gare – Foulets, mais pas entre Gare et Patinoire, et avec un seul bus en continu, hors horaire. Les lignes interurbaines 360 (La Chaux-de-Fonds – Le Locle) et 361 (La Chaux-de-Fonds – Le Locle, via la zone industrielle de La Chaux-de-Fonds Ouest) sont desservies, mais perturbées. La ligne 370 (La Chaux-de-Fonds – La Vue-des-Alpes) est interrompue. Sur le réseau du Locle, toutes les lignes de bus sont desservies, cependant avec un horaire perturbé.





Trains des Montagnes neuchâteloises remplacés par bus

Les trains ne circulent pas sur les lignes 222 (La Chaux-de-Fonds – Les Ponts-de-Martel) et 224 (Le Locle – Les Brenets). Un bus de remplacement dessert chacune des lignes. Le départ et le terminus du bus de la ligne 222 se font à la rue des Crêtets, à la sortie Sud de la gare (ascenseur). Le bus ne circule pas selon l’horaire, mais en continu. Le bus de remplacement de la ligne 224 dessert tous les arrêts, à proximité, selon l’horaire habituel, pouvant cependant subir des perturbations.





Point de vente de La Chaux-de-Fonds inaccessible

Pour des raisons de sécurité, le point de vente TransN de La Chaux-de-Fonds, situé à la Place de la Gare, reste inaccessible jusqu’à nouvel avis.

La durée des perturbations est pour l’heure indéterminée. TransN conseille aux voyageuses et voyageurs de consulter les infos trafic en ligne sur leur site et sur leur application mobile avant leurs déplacements de et à destination des Montagnes neuchâteloises. /comm-sma