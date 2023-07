Neuchâtel, capitale mondiale des hispanistes

De nombreux soutiens pour un accès libre et gratuit

Le Comité local d'organisation (CLO) du congrès a été formé avec le soutien du rectorat, de la Faculté de lettres et sciences humaines, de la Société suisse d'études hispaniques, du Comité central de l'AIH, ainsi que des Ambassades d'Espagne et des pays latino-américains. Le congrès comprendra six sections thématiques traditionnelles, couvrant la langue, la littérature et l'histoire hispaniques, ainsi qu'une nouvelle section dédiée à l'hispanisme suisse et neuchâtelois.

Le XXIe Congrès de l'AIH est ouvert à tous, même si les hispanistes, les chercheurs et les professeurs des universités suisses et étrangères constituent le principal public. Les jeunes chercheurs, les doctorants, les postdoctorants, les membres du corps intermédiaire des universités ainsi que les étudiants en licence et en master auront également l'occasion d'assister à cet événement majeur. Les professeurs d'espagnol des gymnases suisses seront également présents. /dsa