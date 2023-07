Le NIFFF vole de record en record

La 22e édition du Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF) s'est clôturée samedi soir dans une atmosphère caniculaire. Plus de 55’000 festivaliers ont plongé pendant 9 jours au cœur des multiples facettes du genre, en présence de 122 invités.

Les 159 projections, réparties entre le Théâtre du Passage, les salles de cinéma Cinepel et l'Open Air à la Place des Halles, ont attiré plus de 34’000 spectateurs. Ce chiffre dépasse non seulement celui de l'année 2022 (28’234 entrées), mais atteint également le record de l'édition 2019 (34’064 entrées). Il témoigne de l'enthousiasme du public pour un genre cinématographique en constante évolution et confirme la position du NIFFF comme un événement incontournable du paysage cinématographique suisse. Les conférences NIFFF Extended ont également attiré davantage de participants, la Villa a réservé une place de choix aux installations immersives et aux performances d'art contemporain, tandis que les festivaliers ont pleinement profité, de jour comme de nuit, de l'atmosphère bucolique du Jardin anglais.