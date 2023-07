Un film en audiodescription au NIFFF

Rendre accessible le cinéma aux personnes malvoyantes et malentendantes. C’est l’objectif depuis 2010 du projet « Regards Neufs », développé par l’association lausannoise Base-Court. À l’occasion du NIFFF, le film « Normale » sera projeté vendredi à 16h45 au cinéma des Arcades à Neuchâtel. Au moyen d’une application, les personnes qui en ont besoin pourront profiter de l’audiodescription et des sous-titres pendant les presque une heure et demie de séance.

Si cette formule n’a pas été proposée plus tôt, c’est à cause du manque de matériel, et de films francophones au programme. En effet, selon Samira Ben Mansour, cheffe de projet au sein de « Regards Neufs », il est compliqué de réaliser une audiodescription sur un film réalisé dans une langue étrangère sans dénaturer complètement le film.

Si la collaboration entre le NIFFF et le projet d’audiodescription est maintenant possible, c’est grâce à une communication réalisée suffisamment en amont du festival neuchâtelois, comme l’explique Samira Ben Mansour.