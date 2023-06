Prix francophone pour une Neuchâteloise

Le Prix Richard Mille/CEQF « La Francophonie en débat » a été décerné à une Neuchâteloise. Eva Baehler, enseignante au Lycée Blaise-Cendrars de La Chaux-de-Fonds, est la lauréate de cette deuxième édition pour sa thèse de doctorat en littérature française soutenue cette année à l’Université de Neuchâtel. Ce travail porte sur « L’empreinte coloniale dans la littérature antillaise contemporaine ». Le Centre suisse d’études sur le Québec et la Francophonie indique ce mardi dans un communiqué que le dossier de la Neuchâteloise a été retenu non seulement pour sa qualité remarquable, mais aussi pour son adéquation aux objectifs du prix.

Le Prix Richard Mille/CEQF « La Francophonie en débat » vise « à récompenser des œuvres de jeunes auteurs qui aident à penser et à illustrer les relations, les échanges et les interactions à l'intérieur de l’espace francophone ». Il sera remis à la lauréate lors de la Semaine de la langue française et de Francophonie, en mars 2024. /comm-fwo