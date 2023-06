Dans les Coulisses du Château : Hermann Frick

Dernier né d’une grande famille de treize enfants, Hermann Frick a trouvé sa vocation politique dans l’exemple de ses frères et ses amis, qui se sont engagés avant lui et lui ont transmis cette envie. Quant à ses parents, il y trouve une autre forme d’inspiration : « Ils sont arrivés là depuis la Suisse allemande au début des années 1940, ils ne parlaient pas le français. Ils ont fait beaucoup de sacrifices, tout le monde a bien tourné et je pense qu’il ne faut pas chercher plus loin quand on a des exemples comme ça, si près de nous ».

Le député du Parti libéral-radical de 64 ans est entré en politique au niveau communal, au législatif, puis à l’exécutif de Rochefort. Il a été élu pour la première fois au Grand Conseil en 2009, où ce sont les dossiers fiscaux qui ont sa préférence. Il préfère ne pas trop se mêler des sujets agricoles, malgré ses racines dans le domaine, pour éviter le clientélisme et profiter de la diversité des points de vue.