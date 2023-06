Débats sans fin à Val-de-Ruz autour du parascolaire

Les comptes vite acceptés

Les bisbilles autour du parascolaire ont relégué l’adoption des comptes au second plan. Ceux-ci n’ont suscité aucune discussion particulière ; ils ont passé comme une lettre à la poste. L’exercice financier s’est bouclé par un bénéfice d’environ 1,5 million de francs alors qu’un déficit de plus de 850'000 francs était budgété. De la rigueur dans les dépenses et des facteurs exogènes, comme le plein emploi et une situation économique favorable, sont à l’origine de cet excédent de revenus, qui n’est pas propre à Val-de-Ruz. En bon gardien du coffre, Yvan Ryser, le conseiller communal en charges de finances, a souligné qu’il fallait se réjouir de l’instant présent, tout en continuant à anticiper et planifier au mieux les dépenses futures.Paragraphe