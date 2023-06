L’archéologie vue par ses pionniers

Ces photos donnent à voir des aspects cachés de l’archéologie et à la montrer telle qu’elle était vécue. « Cette réalité est très différente du discours promotionnel de la discipline où tout est propre et bien rangé. Là on est dans une période où il y avait énormément d’improvisation et de bricolage. Aujourd’hui les choses ne se font plus comme ça », constate le directeur du parc et musée d’archéologie.