Pollution de l’eau : La situation est stable

Pourra-t-on profiter des joies de la baignade dans le lac de Neuchâtel ce week-end ? La question se pose depuis mercredi et l’annonce de la contamination de l’eau à la plage de Cortaillod. Les autorités ont d’ailleurs maintenu l’interdiction de se baigner sur place à cause de la forte présence de bactéries Escherichia coli, plus communément connue sous le nom d'E.coli.

Cette bactérie est souvent associée à des problèmes de santé, tels que des infections intestinales et des troubles gastro-intestinaux. Chimiste cantonal, Yann Berger se veut rassurant quant à la qualité de l’eau : « Il n’y a pas de risque particulier que d’autres plages soient contaminées », explique-t-il.