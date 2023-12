Le niveau du lac de Neuchâtel en forte hausse

Les lacs de Neuchâtel et de Morat étaient à leur tour particulièrement touchés mercredi par la montée des eaux consécutivement aux fortes pluies de ces derniers jours. Les propriétaires de bateaux et de maisons à proximité des rives sont appelés à la plus grande prudence.

Ceux-ci sont invités à surveiller l’évolution de la situation et à vérifier leurs installations, notamment les cordages pour les bateaux. L'avertissement intervient alors que le niveau des cours d'eau en général a fortement augmenté ces dernières heures et continuera de monter, a averti la police cantonale fribourgeoise.

Ces dernières heures, le niveau de l'eau a grimpé de façon marquée, principalement pour les lacs de Neuchâtel et de Morat, qui reçoivent le surplus du lac de Bienne. A Cheyres et Estavayer-le-Lac (FR), par exemple, le lac de Neuchâtel débordera « probablement » à certains endroits ces prochaines heures, précise le communiqué.





Alimentation électrique

Dans ce contexte, les propriétaires de maisons situées à proximité sont invités à rester attentifs aux développements. Le cas échéant, ils doivent placer les objets sensibles en sécurité et couper s'il le faut l’alimentation électrique. Quant aux cours d'eau, ils contiennent actuellement beaucoup de bois flottant.

Le phénomène peut se révéler problématique pour la navigation, voire dangereux, note encore la police. Il est recommandé aux navigateurs d'adapter leur vitesse aux circonstances. La situation reste donc tendue. Les niveaux d'eau continueront à monter dans les jours à venir, même si les conditions météorologiques commencent à se calmer.

Dans le canton de Neuchâtel, la commune de Val-de-Travers a indiqué avoir eu fort à faire ces dernières heures avec les crues. La population est interdite de promenade sur les berges de l'Areuse qui est à nouveau sorti de son lit, comme ce fut le cas lors de la précédente alerte aux intempéries, il y a quatre semaines. /ATS