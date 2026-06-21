Baigneurs, gare à la chaleur !

Pour garder en tête les bons usages et prévenir les risques, la Société suisse de sauvetage (SSS) a édicté six maximes de la baignade en lac. « Il faut, entre autres, être particulièrement attentif aux enfants et rester proche d’eux. Les plus petits n’ont pas les mêmes réflexes et la même conscience du danger que nous. En quelques secondes, il faut pouvoir réagir », décrit Loric Grand. Parmi ces règles, on peut encore noter qu’il est fortement déconseillé de se baigner après avoir bu de l’alcool ou l’estomac chargé. Une entrée dans l’eau petit à petit est également à privilégier aux plongeons.





Moins d’expérience, plus de risques

Les populations les plus à risque d’être exposées à un accident de baignade sont les enfants et les personnes âgées, selon le sauveteur. Mais les baigneurs avec un peu moins d’expérience sont aussi des populations vulnérables. « Quand il fait chaud, le lac attire davantage de baigneurs peu expérimentés », ajoute le président de la SSBL.