Baignade interdite à la plage de Cortaillod

Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) a annoncé mercredi l'interdiction temporaire de la baignade à la plage et au camping du Petit-Cortaillod, et ce, jusqu'à nouvel avis. Cette décision a été prise à la suite de plusieurs cas de personnes tombées malades après s'être baignées dans les eaux de la plage de Cortaillod.

A la suite de ces signalements inquiétants, le SCAV a immédiatement entrepris des analyses microbiologiques approfondies afin de déterminer la source de ces maladies. Les résultats de ces analyses ont révélé une présence anormalement élevée de la bactérie Escherichia coli, plus communément connue sous le nom d'E.coli. Cette bactérie est souvent associée à des problèmes de santé, tels que des infections intestinales et des troubles gastro-intestinaux.

Dans le souci de protéger la santé des baigneurs, il a été jugé nécessaire d'interdire temporairement la baignade à la plage de Cortaillod. Le SCAV, en collaboration avec l'inspection des eaux, surveille attentivement cette pollution et mène actuellement d'autres prélèvements pour déterminer l'origine exacte de la contamination. Des informations complémentaires seront fournies dès que les résultats de ces prélèvements seront disponibles. /comm-dsa