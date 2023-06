Dans les Coulisses du Château : Laurent Duding

Le climat, la mobilité et les politiques sociales lui tiennent particulièrement à cœur. Laurent Duding est entré au Grand Conseil neuchâtelois en 2013 en tant que suppléant. Il est député depuis la session du mois de mai de cette année. Ce chargé de projets en politique sociale au sein de l’administration cantonale a indiqué mardi dans les Coulisses du Château dans La Matinale qu’il avait été particulièrement déçu que le Parlement cantonal ne donne pas suite à un postulat du PS qui demandait la parité homme-femme sur les listes électorales. Cet habitant de La Chaux-de-Fonds se réjouit en revanche de la validation par le peuple du contournement de la Métropole horlogère par la H18 mais regrette les recours qui font perdre du temps « pour aller de l’avant et permettre d’autres développements en ville de La Chaux-de-Fonds et plus globalement au niveau de la mobilité cantonale. »



Côté loisirs, Laurent Duding s’est mis à la course à pied un peu avant le Covid. Il se lance d’ailleurs quelques défis à ce niveau. Il participera ce week-end au semi-marathon d’Aletsch en Valais. Il a aussi voyagé, notamment aux États-Unis et en Amérique latine. /sma