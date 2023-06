Le tracé de la grève féministe ne changera pas

Le parcours défini pour la grève féministe du 14 juin s’est invité dans les débats du Conseil général de Neuchâtel lundi soir. Les groupes VertPopSol et socialiste ont interpellé le Conseil communal sur le choix de faire passer les participants par la ruelle Vaucher et l’avenue du 1er Mars plutôt que par l’avenue de la Gare et des Terreaux. C’est le collectif de la grève féministe qui s’était plaint en premier lieu de cette décision.

Pour les élus socialistes, le fait de privilégier les lignes de bus de TransN lors d’une telle journée de mobilisation est une forme de mépris. Ils demandaient ainsi au Conseil communal de modifier le tracé. À leurs yeux, la ruelle Vaucher, étroite, n’est par ailleurs pas adaptée à un tel cortège.





Une pesée d'intérêts

La conseillère communale Nicole Baur a répondu que cette décision était le fruit d’une pesée d’intérêts. L’objectif est en effet de limiter l’impact sur le trafic des bus. Pour la présidente de la Ville, le choix de l’avenue du 1er Mars est également fort symboliquement, puisque son nom est une référence à la Révolution de 1848. « C’est aussi la plus grande avenue de Neuchâtel », ajoute Nicole Baur.

La conseillère communale indique par ailleurs que le passage des grévistes par la ruelle Vaucher a été validé par les services de sécurité. « Il s’agit d’une foule pacifique et non pas de hooligans », précise Nicole Baur, qui conclut qu’une grève doit effectivement, par définition, perturber, mais que le tracé lui paraît tout à fait acceptable ainsi. /sbe