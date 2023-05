Les Vert’libéraux neuchâtelois présentent douze candidats aux élections fédérales

Les Vert’libéraux affichent leurs ambitions en vue des élections fédérales de cet automne. Le parti présente ce vendredi douze candidats au total répartis sur quatre listes, trois pour le Conseil national et une pour le Conseil des Etats. Les députées Jennifer Hirter et Brigitte Leitenberg sont notamment en lice pour chacune des chambres fédérales.







Quatre listes au total

Trois listes ont été composées pour le Conseil national. Une « Liste principale » de quatre noms est menée par les députées Jennifer Hirter et Brigitte Leitenberg avec Olga Rak et Maxime Rognon. Une « Liste entrepreneurs » regroupe le président du parti Maxime Auchlin, le député anciennement élu chez les libéraux-radicaux Sébastien Marti, Dominique Gros et Cécile Maye. Le PVL souhaite ainsi souligner l’engagement de ses candidats « pour une autre manière de concevoir l’économie, axée sur la résilience et la responsabilité sociale », précise un communiqué du parti. Quatre noms figurent enfin sur une liste « Jeunes ».

Pour le Conseil d’Etat, Jennifer Hirter et Brigitte Leitenberg viseront également l’un des deux sièges neuchâtelois à la Chambre haute.





Un siège visé dans chaque chambre

Avec ces candidats désignés par l’assemblée générale des Vert’libéraux neuchâtelois jeudi soir, le parti espère remporter un siège dans chacune des deux chambres cet automne. Comme en 2019, le parti s’est allié avec Le Centre. Les listes vert’libérales seront apparentées avec les forces centristes et sous-apparentées entre elles. Une stratégie qui « permet d’envisager sérieusement la conquête d’un siège au National », précise le parti. /comm-gtr