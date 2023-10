Martine Docourt s’attend à plusieurs défis à Berne

Si on remonte au 22 octobre, il faut que se rappeler que c’est Baptiste Hurni qui a été élu sur la liste socialiste. Il est également arrivé en tête au Conseil des États et a donc dû céder son siège du National à Martine Docourt. De quoi rajouter un peu de pression pour celle qui est également co-présidente des femmes socialistes. « Baptiste Hurni a fait un score incroyable, c’est vrai. Après, il a clairement été établi que s’il arrivait à reprendre le siège aux États, cela faisait entrer une femme socialiste au National », clarifie Martine Docourt. Il faut préciser que la Neuchâteloise est la cinquième candidate à avoir récolté le plus de suffrages le 22 octobre dans la course à la Chambre du peuple.

En arrivant à Berne, Martine Docourt est la première femme neuchâteloise depuis 2015 à occuper le siège de conseillère nationale. Ces prédécesseuses étaient la PLR Sylvie Perrinjaquet et la Verte Francine John-Calame. « Pour moi, c’est à la fois une fierté, mais aussi un défi », explique la socialiste. /dpi