Un Corbak haut en couleur prend son vol

Le corbeau se prend pour un perroquet. La 27e édition du Corbak Festival a démarré jeudi soir à La Chaux-du-Milieu. Une édition qui se veut plus éclectique, plus populaire, « plus colorée musicalement », selon l’organisation, « tout en proposant une programmation qui reste pointue ».

Cette année, la manifestation revient à un format plus traditionnel après une 26édition post-Covid réduite. La journée du mercredi, qui accueillait notamment le spectacle Corbak’ids, semble être définitivement passée à la trappe. Le festival propose désormais un concept un peu différent avec un samedi résolument plus familial.





Une expérience sonore inédite

Un système audio révolutionnaire appelé L-ISA (Immersive Sound Art) est en test cette année au Corbak Festival. Développé par la société française L-Acoustics, L-ISA offre une expérience sonore immersive et réaliste en reproduisant fidèlement le son de la scène. L'entreprise Hyperson, responsable de la sonorisation au Corbak, se charge de sa mise en place et de sa gestion durant le festival. Son codirecteur Fabian Schild explique que si vous vous trouvez à gauche de la salle, vous n'entendrez plus le chanteur à gauche, mais plutôt au centre, correspondant ainsi à sa position réelle sur scène.