Dans les Coulisses du Château : Pascale Leutwiler

Pascale Leutwiler est une fonceuse… La députée libérale-radicale de bientôt 60 ans s’est engagée en politique sur le tard. Elle vit ses premières législatures au Grand Conseil neuchâtelois et au Conseil général de Cornaux. L’élue de droite est également candidate aux élections fédérales du 22 octobre 2023. Elle a expliqué mardi dans les Coulisses du Château dans La Matinale que la politique l’avait toujours intéressée, mais qu'elle ne s’était pas investie par manque de temps. Aujourd’hui, elle l’a. Pascale Leutwiler est codirectrice de l’entreprise qu’elle a fondée avec son mari, active dans la construction métallique. Elle s’engage d’ailleurs passablement pour les PME. « On passe plus de 25% de notre temps à remplir des statistiques, à remplir de nouvelles conditions. C’est lourd à porter et on n'avance pas ». Elle est vice-présidente de l’UNAM, l’Union neuchâteloise des arts et métiers. Elle fait également partie du Réseau Femmes PME de Suisse romande et de la Chambre immobilière neuchâteloise. L’élue libérale-radicale a aussi à cœur de revaloriser l'apprentissage. En dehors du travail et de la politique, Pascale Leutwiler aime passer des moments en famille, se balader au bord du lac et en montagne. Elle soigne aussi ses relations amicales. « L’humain est quelque chose de très important pour moi ». /sma