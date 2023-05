Dans les Coulisses du Château : Émile Blant

Le climat et la formation : deux thématiques qui tiennent particulièrement à cœur à Émile Blant. Le député vert au Grand Conseil neuchâtelois de 23 ans a d’ailleurs décidé de s’investir en politique à la suite de son engagement à la coprésidence de la FEN, la Fédération des étudiants neuchâtelois. Émile Blant a expliqué ce mardi, dans les Coulisses du Château, qu’entre ses études de philosophie et de linguistique et son engagement pour la chose publique, il ne lui reste pas beaucoup de temps pour ses loisirs. Mais quand il en a l’occasion, il aime jouer aux jeux vidéos de stratégie. La défense du climat fait partie de ses priorités. Et même s’il a choisi la voie politique pour faire bouger les choses, il comprend les activistes du climat. Il trouve d’ailleurs « extrêmement dommage qu’on parle uniquement de leurs actes (…) sans parler du désespoir que ressentent certaines personnes face à l’inaction climatique, l’inaction des politiques ». Parmi les dossiers qui vont arriver sur le bureau du Grand Conseil et qui lui tiennent à cœur figure le mandat d’objectif de l’Université de Neuchâtel pour les années 2023-2026, dont son financement. Les « dix prochaines années vont être assez intenses pour le monde de la formation neuchâtelois », relève encore Émile Blant. /sma