Dans les Coulisses du Château : Michel Zurbuchen

Prévoir une meilleure aide financière pour les installations photovoltaïques. C’est le souhait de Michel Zurbuchen, député PLR au Grand Conseil, depuis 2013. « Il faut que l’aide vienne de Berne dans un premier temps. Si on accompagne bien les gens, cela peut freiner l’expansion de ces panneaux photovoltaïques dans la nature », explique le Loclois mardi dans l’émission « Dans les Coulisses du Château ».





Pas un destin tracé

S’il baigne depuis plusieurs années dans la politique depuis plusieurs années, Michel Zurbuchen ne destinait pas forcément à ce parcours. « C’est des amis qui faisaient de la politique qui m’ont demandé de mettre le pied à l’étrier au Conseil général ». Fonceur, le Loclois n’hésite pas et s’engage par « curiosité.







Passion équestre

À côté de sa vie politique, cet agriculteur de 66 ans a été membre de passablement de comités d’associations en lien avec le sport équestre. « Mon papa faisait de l’élevage chevalin et chaque année, il y avait un ou deux poulains à dresser et de là je suis resté là-dedans », raconte Michel Zurbuchen.







Une épreuve et du caractère

Cet élu PLR a également dû traverser une épreuve terrible dans sa vie. Son bras gauche a été arraché à cause d’un accident de travail. « J’ai un caractère assez fonceur. Je me suis dit que j’avais un handicap, mais il y a des personnes qui sont encore plus en situation de handicap que moi », conclut-il.