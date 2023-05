Neuchâtel débloque près de 29 millions de francs pour assainir ses bâtiments

La Ville de Neuchâtel veut rattraper son retard en matière d'entretien de ses bâtiments. Le Conseil général a adopté à l'unanimité lundi soir un crédit de 28'847 millions de francs qui sera utilisé durant les années 2023-2026. Cette somme doit permettre de lancer l'assainissement de 17 bâtiments considérés comme les plus énergivores, soit ceux qui consomment plus de 200'000 kWh/an. La palme revient aux piscines du Nid-du-Crô en termes de consommation d'énergie. Plusieurs bâtiments communaux, des collèges (Charmettes, Terreaux, Vauseyon, Promenade, Serrières, Guches), ainsi que le Musée d'art et d'histoire figurent sur la liste.





Un manque d'entretien qui remonte à loin

L'ensemble des groupes a salué la qualité du rapport proposé. Le conseiller général PLR Georges-Alain Schaller a rappelé que le manque d'entretien des bâtiments était déjà évoqué dans le programme politique du Conseil communal pour les années 2010-2013. "Mieux vaut tard que jamais" a renchéri la conseillère communale en charge du dossier Violaine Blétry - de Montmollin, en rappelant que de grands projets ont tout de même été menés jusque-là tels que la rénovation de la Collégiale et de l'Hôtel de Ville. Pour la conseillère générale VertPopSol, Johanna Lott Fischer, il est en effet "important d'aller enfin de l'avant".





Une première étape en vue de la neutralité carbone en 2040

Ce crédit cadre est une première étape: 200 millions de francs seront nécessaires pour entretenir les quelque 200 bâtiments que compte le patrimoine bâti administratif et financier de la Commune d'ici 2040, selon Violaine Blétry - de Montmollin. La Ville de Neuchâtel pourra compter sur des subventions fédérales et cantonales pour mener ces travaux.

Ce programme s'inscrit notamment dans le plan climat adopté à l'échelon cantonal et qui vise la neutralité carbone d'ici 2040. Dans son rapport, le Conseil communal indique que l'assainissement énérgétique des bâtiments constitue un enjeu central pour réduire les besoins en énergie et les émissions de gaz à effet de serre. La priorité sera mise sur l'amélioration de l'enveloppe des bâtiments et sur le remplacement des installations de chauffage. La pose de panneaux solaires sera aussi réalisée à chaque fois que cela est possible, assure l'exécutif. Pour l'élu vert'libéral Pierre-Yves Jeannin, "il ne faut plus perdre de temps pour limiter notre empreinte carbone"; une position qui résume le sentiment général qui a animé le Conseil général au moment du vote. /sbe