Humour francophone au Passage à Neuchâtel

Un nouveau venu dans le monde des festivals à Neuchâtel. Il ne s’agit pas de musique, mais d’humour. Le Neuch’Festival Comedy se tient jeudi et vendredi au Théâtre du Passage. Le but de l’évènement est de proposer plusieurs spectacles d’humoristes au style différent et qui ne sont jamais venus à Neuchâtel. Anne Roumanoff et Jean-Luc Lemoine se produiront lors de cette première édition. Ils sont accompagnés d’Olivia Moore, Zaru et Mirko Rochat. Derrière ce festival se cache Corinne Jeanrenaud. Elle a expliqué mardi dans La Matinale s’être inspirée d’un concept qu’elle a découvert l’année passée à Tel-Aviv. Elle est aussi très fière de l’invité d’honneur qui n’est autre qu’Eugène Chaplin. « Je voulais absolument ouvrir le festival avec une personne qui représente le 7e art, l’humour, etc. (…). Il n’y en a qu’un qui peut faire ça, et il a dit oui ». /sma