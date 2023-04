La LNM vogue vers l’avenir

« La LNM entre dans une nouvelle ère ». Les mots de Jean-Luc Rouiller, directeur de LNM Navigation, au moment où le Ville d’Estavayer quitte le port de Neuchâtel. Rénové, un des plus petits et des plus anciens bateaux de la compagnie de navigation a vécu sa croisière inaugurale vendredi matin. La presse et quelques invités étaient conviés à venir découvrir les travaux effectués durant l’hiver. Pour l’aspect visuel, outre l’évident coup de peinture, le mobilier a été changé, des rideaux en passant aux tables et chaises, sans oublier le parquet en chêne suisse. Pour l’aspect phonique, les plafonds sont désormais recouverts de PET recyclé issu de 5'000 bouteilles de 33 centilitres, ornés de lampes LED. « Il s’agit d’améliorer l’esthétisme, mais aussi le confort de nos passagers, notamment en offrant une accessibilité pour les personnes handicapées », explique Jean-Luc Rouiller qui était en direct dans le Journal de RTN de 12h15.