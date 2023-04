Les Églises neuchâteloises veulent se faire connaître

« On veut montrer à la population neuchâteloise le boulot qu’on fait ». Pour Nassouh Toutoungi, curé de l’Église catholique-chrétienne, il est urgent de sensibiliser les gens au travail social et spirituel accompli par les trois Églises reconnues du canton de Neuchâtel. Pour cela, l’Église réformée évangélique, l’Église catholique-chrétienne et l’Église catholique romaine lancent une grande campagne de communication visant à rapprocher les personnes distanciées des Églises, renforcer l'information auprès des jeunes familles et susciter l'intérêt pour leurs actions. « Les Églises ne font pas que des cultes et des messes, c’est, au quotidien, de l’aide aux personnes démunies et aux personnes malades », rappelle Emmanuel Raffner, président de la Fédération catholique romaine.