Caritas se lance dans un projet de café-sauna

Un café-sauna sur les Jeunes-Rives à Neuchâtel. L'Autre bain public est porté par Caritas Neuchâtel et s’inscrit dans le cadre du projet de réaménagement des Jeunes-Rives. Il s’agit de proposer un sauna et un restaurant sur le bord du lac au printemps 2025. Le bâtiment sera construit par la Ville, en face de la Faculté des lettres, qui le louera à l’institution. Caritas doit en revanche trouver des fonds pour aménager l’intérieur. Le budget se monte à 617'000 francs. Sébastien Winkler, chargé de communication à Caritas Neuchâtel explique que le projet s’inscrit totalement dans les objectifs fixés par l’institution en créant un lieu d’insertion et d’inclusion sociale. « Caritas gère déjà des endroits à dimension sociale et commerciale avec ses épiceries, son espace solidarité qui est un restaurant qui propose des menus complets à six francs ou encore la Toque rouge. Ces endroits vivent grâce à l’activité commerciale avec une énorme dimension sociale. »