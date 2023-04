La Chaux-de-Fonds tirera la prise jusqu’en 2024

Allumage à 5h30

Quelques adaptations sont toutefois au programme par rapport à ce qui a été pratiqué durant ces derniers mois. L’allumage se fera tous les jours dès 5h30. Pour le reste, les mesures persistent. À savoir, une extinction alignée sur l'horaire des transports publics en semaine (0h15) et sur l'heure de fermeture des établissements publics (2h15) les vendredis et samedis. Les vitrines de commerces devront toujours s’éteindre au plus tard à 22h.





Inutile de changer de système

Pour expliquer cette reconduction sur une année, la Ville avance que les projections énergétiques pour l’hiver prochain sont pessimistes et font toujours état d’une possible pénurie. Il apparaissait « inutile de changer de système et d’horaire juste pendant la période d’été », selon le conseiller communal en charge de l’énergie, Patrick Herrmann.

Ces mesures ne seront toutefois pas renouvelables de manière indéterminée. Pour l’instant, le Canton sursoit aux recommandations de la Confédération qui requiert que les passages piétons soient éclairés. L’extinction de l’éclairage nocturne pourrait donc évoluer en fonction des décisions du Conseil d’État. La Chaux-de-Fonds souhaite tout de même pérenniser ce système. Dans le futur, l’idée serait de garder un maximum d’obscurité dans les quartiers et d’éclairer les passages pour piétons ainsi que les routes principales.