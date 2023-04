Dans les Coulisses du Château : Damien Humbert-Droz

Une longue et riche carrière politique pour Damien Humbert-Droz. Le député libéral-radical siège au Grand Conseil neuchâtelois depuis 18 ans. Il s’est défini mardi, dans les Coulisses du Château dans La Matinale, comme un politicien généraliste avec une vision d'ensemble de l’activité de l’État. Ce qui ne l’empêche pas de traiter les dossiers en profondeur, de la scolarité des enfants aux infrastructures en passant par les finances publiques. Damien Humbert-Droz fait d’ailleurs partie de la Commission des finances. Elle se penche sur les comptes et le budget, mais s’occupe également de beaucoup d’autres dossiers qui ont trait à l’activité de l’État, dont les dépenses des deniers publics. L’élu libéral-radical se veut proche de la population. « Un des reproches qui me dérange le plus, c’est de dire que les politiciens sont déconnectés. Et la politique, c’est façonner la vie de tous les jours. » Agriculteur, Damien Humbert-Droz défend également les intérêts de la branche à Berne. L’élu libéral-radical se veut proche de la population. « Un des reproches qui me dérange le plus, c’est de dire que les politiciens sont déconnectés. Et la politique, c’est façonner la vie de tous les jours. » /sma