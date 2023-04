Neuchâtel : bon climat pour l’emploi en mars

La tendance est à la baisse du chômage au mois de mars. C’est le cas au niveau régional comme au niveau national. Dans le canton de Neuchâtel, le taux a reculé de 0,1 point à la fin du mois, pour atteindre 2,7%. Le Secrétariat d’Etat à l’économie l’a annoncé jeudi matin. Sur le plan national, le taux est de 2%, également en baisse de 0,1 point. La chute du taux de chômage est particulièrement marquée en Suisse romande.

Selon l’Etat de Neuchâtel, qui a publié des chiffres détaillés jeudi, le nombre de demandeurs d’emplois a baissé de 151 unités en mars. Il passe sous le seuil des 4'300, avec 4'280 personnes, dont 2'414 chômeurs.





Tous les âges, tous les secteurs

Selon les statistiques officielles, des diminutions sont observées pour toutes les classes d’âges. En ce qui concerne les secteurs économiques, c’est la branche de la construction qui bénéficie le plus nettement de cette dynamique sur le marché de l’emploi, suivi de l’hébergement et de la restauration et des autres activités manufacturières. Aucun secteur n’enregistre de hausse du nombre de chômeurs. /comm-jhi