La messe chrismale a été célébrée à Neuchâtel

Un retour après sept d’absence. Pour la première fois depuis 2016, la messe chrismale a été célébrée mardi matin à la basilique Notre-Dame-de-l ’Assomption à Neuchâtel. En plus des fidèles, 200 prêtres, diacres et agents pastoraux ont assisté à la messe. Cette dernière a été donnée par l’évêque du diocèse Mgr Charles Morerod. « Je suis toujours très heureux de venir ici, et en plus le temps est magnifique. Les Neuchâtelois ont fait un effort bienvenu pour nous accueillir », sourit-il.