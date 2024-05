Des critères nationaux pour éviter les abus au sein de l’Eglise catholique

La CECAR envisage à présent de faire part de ses observations aux trois institutions, dans le cadre de la poursuite de leurs travaux.

Et dans leur rapport intermédiaire, celles-ci s’engagent également, parmi d’autres mesure, à ne plus transférer les personnes ayant commis des abus, et à ne plus détruire les documents liés aux cas d’abus. Les travaux de recherche entamés seront poursuivis. Leurs conclusions doivent être présentées au public en 2027. /jhi