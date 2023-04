Cornelia Friedhoff, nouvelle directrice à la Banque cantonale neuchâteloise

La Banque cantonale neuchâteloise (BCN) a annoncé l'arrivée de Cornelia Friedhoff en tant que nouvelle directrice du secteur Logistique. Elle succèdera à Philippe Ducommun, qui prendra sa retraite anticipée après 35 ans de service à la BCN. Le passage de témoin est prévu pour le deuxième semestre 2023.

Cornelia Friedhoff est une professionnelle du secteur bancaire, ayant occupé différents postes chez Deutsche Bank Suisse à Genève et à la Banque cantonale de Genève en tant que directrice adjointe responsable de l’évolution des systèmes d’information. Elle a rejoint l'éditeur de logiciel bancaire Finnova, dont la BCN est cliente, avant d'être nommée responsable New Business Design and Service Innovation.

Cornelia Friedhoff rejoindra le Comité de direction de la BCN après l'été, où elle apportera son expertise en matière de technologies, d'opérations bancaires et de gestion du changement pour poursuivre la transformation digitale de la banque. Elle travaillera aux côtés de Pierre-Alain Leuenberger, directeur général, Pedro Palomo responsable du secteur Marché et Mike Jaberg responsable du secteur Finances, Crédits et Risques. /comm-dsa