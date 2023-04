Près de 4 millions pour les infrastructures routières

Maintenir les infrastructures routières en bon état, c'est le rôle des collectivités publiques. La Commune de Neuchâtel va investir 3,9 millions de francs en 2023 pour assainir les siennes. Un crédit accepté lundi soir par le Conseil général. Entretien des routes, travaux d'aménagements, revêtements antibruit, mise en conformité des arrêts de bus, autant de points qui seront cependant réduits à leur strict minimum, afin de répondre aux besoins d'économies de la Ville. Reste que divers assainissements seront entrepris, notamment ceux nécessaires à la poursuite du passage de certains tronçons urbains à 30km/h. Parmi les zones concernées, la rue des Parcs ou la route reliant Serrières au centre-ville, par Tivoli et l'Evole. La qualité de vie des riverains quant à la pollution sonore est une des raisons principales de ces réductions de vitesses. Elles s'accompagnent aussi parfois de la pose d'un revêtement phono absorbant. Des mesures cumulées qui apportent plus d'efficience, mais qui ont été discutées lundi soir. Trop cher ? Durée de vie moindre ? Libéraux-radicaux et socialistes se sont montrés sceptiques quant aux explications du Conseil communal qui leur a répondu que non. C'est finalement à une voix près que la pose de ce genre de revêtement a été accepté, notamment pour la rue des Parcs.