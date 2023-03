Protection de l'enfance : 80 enfants en attente de placement

Audit

Le Service neuchâtelois de protection de l’adulte et de la jeunesse (SPAJ) est dans la tourmente dans le canton. Un rapport d'audit, dévoilé il y a une semaine par Le Temps, montrerait un manque de gouvernance stratégique et d’accompagnement dans la mise en place de réformes successives survenues ces dernières années, la plus récente en 2019.

En lien avec la pandémie qui a perturbé le déploiement des mesures, la réforme a été gelée par le Conseil d'Etat. L'audit organisationnel, commandé par l'Etat, permettra d'y voir plus clair. /ats-jad