Neuchâtel revisite son trouble passé

Traite négrière, colonialisme ou encore impérialisme, Neuchâtel lance un parcours interactif pour faire la lumière sur son passé. Dès ce jeudi, le grand public a la possibilité de télécharger une application mobile qui le guidera à plusieurs endroits du centre-ville. Cette balade doit permettre d’en apprendre plus sur les heures moins glorieuses du chef-lieu cantonal. Sept postes sont disséminés vers des lieux emblématiques comme l’Hôtel des postes, le Palais DuPeyrou ou encore la statue de David de Pury. Via le système Totemi, les utilisateurs pourront découvrir des capsules vidéo explicatives avec notamment la présence de Christina Mukuna, ainsi que celles d’intervenants avec des capsules audio.







Deux pétitions à la base du projet



Le Conseil général de la Ville est à la base de ce projet. Après la polémique de la statue de David De Pury et à la suite de deux pétitions, le législatif a souhaité approfondir l’histoire de la région et l’implication de certaines familles neuchâteloises dans la traite négrière et plus globalement durant la période coloniale. La Ville a alors mandaté deux historiens pour co-réaliser un parcours didactique. Une équipe technique a ensuite mis en forme le contenu des deux chercheurs.