Faire du monde académique un environnement sûr

Prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel et le sexisme. C’est le but du premier Sexual Harassment Awareness Day qui se déroule jeudi dans les universités, hautes écoles et instituts de recherche de Suisse. Pour sa part, l’Université de Neuchâtel a décidé prendre également part à cette journée d’action. « C’est quelque chose que nous avions déjà fait en 2019 et nous nous étions dit qu’il faudrait reproduire ce genre d’événements », explique Nando Luginbühl, porte-parole de l’UNINE.

Plusieurs études, produites notamment par les Universités de Genève et Lausanne, montrent que le monde académique n’échappe pas en son sein aux problématiques liées au harcèlement sexuel et au sexisme. « C’est aussi un sujet qui est tabou. Tous les cas ne seront pas forcément déclarés donc il est grandement nécessaire de prévenir plutôt que de guérir », développe Nando Luginbühl.

Pour l’occasion, l’Université de Neuchâtel a prévu plusieurs activités pour sensibiliser la population du campus. Parmi elles, des stands seront montés dans l’ensemble des quatre facultés jeudi. « Il y a aura des petits biscuits chinois avec à l’intérieur des petits messages qui doivent faire réfléchir les gens sur les problématiques de cette journée », détaille son porte-parole. /dpi