Groupe E intensifie le déploiement des compteurs intelligents

Le Groupe E débutera en juin le remplacement des compteurs d'électricité sur l'ensemble de sa zone de desserte. Au total, 250'000 compteurs intelligents seront installés d'ici fin 2029, pour un budget de 60 millions de francs.

« Avec les anciens compteurs, les clients étaient un peu aveugles quant à leur consommation effective. Cependant, la transition énergétique passe par l'efficience énergétique. Il est donc important d'offrir une visibilité à nos clients afin qu'ils consomment mieux et moins », a déclaré Jacques Mauron, directeur général de Groupe E, vendredi en conférence de presse.

Les compteurs intelligents, ou smart meters, remplacent les compteurs actuels sur le tableau électrique. Ils enregistrent les données de production et de consommation d'électricité. Ces informations sont ensuite transmises à un système informatique et mises à disposition des clients.





Nouveau système de facturation

Grâce au smart meters, les utilisateurs pourront visualiser leur consommation et leur production d'électricité au quart d'heure via un portail client. Pour Fabrice Bonvin, directeur de la distribution d'électricité du groupe, il s'agit là d'un « tournant historique » qui permettra aux clients de mieux comprendre et optimiser leur consommation.

La facturation s'effectuera dès lors sur la consommation effective de courant, et non plus sur la base d'une estimation de la consommation passée et soldée une fois par an.

Du côté du gestionnaire de réseau, ce déploiement à large échelle doit assurer la stabilité du réseau électrique et apporter davantage de flexibilité dans sa gestion, notamment via un pilotage à distance, a annoncé le Groupe E.





45'000 poses par an

Environ 1’500 appareils ont déjà été installés chez une partie de la clientèle neuchâteloise à la fin de l'année passée. Près de 20'000 unités supplémentaires seront posées d'ici la fin de l'année, avant d'atteindre un rythme de croisière de 45'000 poses par an jusqu'en 2027.

« La Confédération nous oblige à avoir remplacé 80% des compteurs d'ici la fin 2027. Sur une base volontaire, nous nous sommes cependant fixés comme objectif de remplacer 100% des compteurs d'ici décembre 2029 », a relevé Fabrice Bonvin. Et d'ajouter que le plan de déploiement priorise certains usages, comme le photovoltaïque, avant de s'organiser par « grappes géographiques ».

Concrètement, la clientèle doit s'attendre à recevoir un courrier d'information de pose de compteur environ un mois avant le remplacement. Un technicien s'occupera ensuite de la pose, qui exige une coupure de courant d'une vingtaine de minutes, informe l'entreprise.

Pour les consommateurs, les coûts seront intégrés dans ceux du réseau et répercutés sur le long terme. Cela revient au final, selon l'entreprise, à une augmentation de quelques francs par trimestre. /ATS