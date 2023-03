Une 27e édition du Corbak diversifiée

Le Corbak festival multiplie ses scènes pour sa 27e édition. Le festival de La Chaux-du-Milieu a dévoilé sa programmation complète qui se tiendra du 25 au 27 mai. Comme pour son 25e anniversaire, les concerts seront donnés dans plusieurs lieux en plus de la salle principale : la salle du Café+Scène Moultipass proposera des concerts intimistes et le temple de La Chaux-du-Milieu permettra des prestations uniques. « Cette diversité des scènes offre des perspectives artistiques intéressantes », précise mercredi le comité d’organisation.







Programmation éclectique

Côté musique, Corbak fera la part belle à la chanson francophone avec le projet Katedral et le duo genevois Bandit Voyage. Albin de la Simone et Phanee De Pool avaient déjà été annoncés pour la soirée d’ouverture. Maxime Le Forestier, Gabi Hartmann et Roxane feront vibrer le public lors de la soirée du 26 mai. La soirée du samedi sera tintée rock avec Warhaus et The Inspector Cluzo. La Genevoise Flèche Love et Sarclo complètent la programmation. A noter que la journée du samedi sera consacrée aux familles dès 11h. Détails et programmation complète sont à retrouver sur le site du festival. /comm-gtr