Pas de hausse des températures aux piscines du Nid-du-Crô

L’eau des piscines du Nid-du-Crô est trop froide. C’est en tout cas le point de vue du Red-Fish Neuchâtel. Avec la Société de sauvetage Neuchâtel, la fondation Les Perce-Neige Neuchâtel et le Programme en sciences et pratiques du sport de l’Université de Neuchâtel, le club de natation a adressé une pétition au Conseil communal. Depuis le 4 octobre, la température des bassins du Nid-du-Crô et du Crêt-du-Chêne a été baissée à 25,5 degrés. Une décision qui s’inspirait des mesures d’exemplarité et recommandations de l’Etat de Neuchâtel pour économiser l’énergie, dans le sillage de la crise engendrée par l’invasion de l’Ukraine.

Pour les signataires du texte, cette température suscite le mécontentement de tous les utilisateurs, que ce soient les nageurs de compétition, les associations ou les autres usagers. Ils demandent de l’augmenter à 26,5 ou 27 degrés.