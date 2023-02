Légère hausse des tarifs dans les musées de Neuchâtel

C’est un petit chamboulement dans le monde culturel de Neuchâtel. Dès le 6 mars, les visiteurs qui ne résident pas dans la Ville verront leur billet augmenter de 8 à 12 francs. Cette mesure concerne le Musée d’art et d’histoire, le Museum d’histoire naturelle et le Musée d’ethnographie. Prise dans le cadre du budget 2023, cette décision fait suite aux difficultés financières de la Ville de Neuchâtel. « La situation financière est compliquée et dans le cadre du budget 2023, nous avons dû procéder à un certain nombre de réductions des prestations », explique le conseiller communal en charge de la culture Thomas Facchinetti.