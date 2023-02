Les députés veulent un corridor suprarégional pour la faune

Les députés neuchâtelois ont accepté mardi une motion des groupes VertPOP et socialiste demandant d'améliorer la perméabilité d'un corridor faunistique d'importance supra-régionale entre Cressier et Le Landeron. L'auteur du documentaire sur le lynx avait lancé un cri du cœur aux parlementaires.

« Cette motion est une fausse bonne idée. Entre Cressier et Le Landeron, le passage de la grande faune est entravé par l’A5, la voie CFF et la route cantonale. Il n’est dès lors pas imaginable de construire un ouvrage de franchissement qui passerait sur ou sous les trois obstacles, pour des questions d’emprise sur le territoire et de coûts », a déclaré le conseiller d'Etat Laurent Favre, en charge de l'environnement.

« Ce n'est pas le canton qui le dit mais l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) qui estime qu'un passage est utilisable au mieux par la petite faune, mais qu'il est impossible pour la grande faune », a ajouté Laurent Favre.

Selon le conseiller d'Etat, ce passage serait « une fausse bonne idée » car il risque d'augmenter les accidents avec la faune aussi bien au niveau du rail que de l'autoroute. « Le lynx, qui connaît une belle densité dans le canton, n'est pas en jeu dans cette affaire », a tenté de plaider le conseiller d'Etat.





Coupure du territoire

Pour la Verte Céline Barrelet, le site est le seul endroit entre Yverdon et Bienne qui permet à la faune de relier le Jura au Plateau suisse. La coupure du territoire constitue un frein au développement des populations animales à long terme, par exemple celle du cerf, dont la tendance est actuellement en expansion.

« Des lynx et des chats sauvages ont aussi été observés » dans cette région. Le canton doit analyser la situation de manière plus précise, à l'aide de caméras nocturnes documentant le passage de la faune, a ajouté la députée. Selon elle, il ne s'agit pas de faire de gros investissements, mais de guider les animaux sous le viaduc autoroutier à l'aide de barrières ou de haies.

Avant la session, les députés ont reçu un DVD du documentaire sur le lynx par son auteur Laurent Geslin. Dans ce film, un lynx est tué à cause du trafic routier dans le canton de Neuchâtel près de Valangin, sur l'autoroute des Gorges du Seyon. Le cinéaste a donc prié les députés d'accepter la motion. /ATS-cro