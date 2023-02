Le CSEM veut construire les batteries du futur

Les missions de ce centre se concentrent notamment sur l’innovation de systèmes intelligents de gestion et la fabrication de batteries solides. Ces dernières promettent d’être plus performantes et moins dangereuses, car elles se débarrassent de produits inflammables qui ont posé problème par le passé. D’ici 2026, plus de 50 personnes devraient travailler sur le site.

Actuellement, l’Asie produit 90% des batteries utilisées dans le monde. « L’Europe ne doit plus rester dans cet état de dépendance », souligne le CSEM. Mais quel rôle peut jouer cette installation de 400 mètres carré dans ce marché mondial ? Pour Andreas Hutter, chef du groupe système énergétique, ce n’est pas une question de taille. « Ce sont les têtes qu’on a ici qui nous rendent compétitifs. La connaissance a toujours été importante pour faire des produits », affirme-t-il.